Feralpi Group'un Başkanı AB’nin hurda ihracatını askıya alması gerektiğini düşünüyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 15:34:44 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli Feralpi Group Başkanı Giuseppe Pasini, 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen bir webinarda yerel çelik üreticileri birliğinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında hammadde eksikliği yaşanması nedeniyle İtalya’nın AB dışındaki ülkelere hurda ihracatının geçici olarak yasaklanmasını talep ettiğini söyledi. Pasini, “Hurda döngüsel ekonominin önemli bir parçası ve halihazırda karbonsuzlaştırılma işlemleri görüyor. Hurda önemli bir hammadde olduğu ve korunması gerektiği için bu hamlenin Avrupa genelinde de yapılması gerek,” şeklinde konuştu.

Pasini, İtalya, Almanya ve Fransa’da elektrik ark ocaklı tesisleri bulunan Feralpi’nin artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimini geçtiğimiz haftalarda durdurmak zorunda kaldığını ve en avantajlı zamanlarda üretime odaklanmak için yeniden organize olduğunu belirtti. Pasini, “Bu durum elektrik ark ocaklı üretimin esnekliğini doğruluyor,” ifadelerini kullandı ve şu aşamada esas sorunun, fiyatların orta vadede dahi oldukça belirsiz olması olduğunu ekledi. Pasini, “Her geçen gün üretim yapıp yapmayacağımıza karar vermemiz gerekiyor,” şeklinde konuştu. Feralpi Group Başkanı bu zorlu durumun üstesinden gelmek adına yapılabilecek müdahalelerin İtalya’daki kömür tesislerinin geçici olarak yeniden faaliyete sokulması, ülkedeki doğal gaz çıkarma işleminin şu anki %4,3 seviyesinden en az %15’e yükseltilmesi, yenilenebilir enerjiye yönelik bürokrasinin azaltılması ve yenilenebilir enerji ile doğal gaz fiyatlarının birbirinden ayrıştırılması olduğunu ifade etti.

Pasini, uluslararası piyasada değişiklikler olduğu için AB’nin çelik ithalatına yönelik koruyucu önlemleri yeniden gözden geçirebileceğini veya kaldırabileceğini söyledi. Başkan, “Çelik üreticileri olarak, Avrupa’daki tüm çelik tedarik zincirinin ihtiyaçlarını anlamalıyız. Dolayısıyla, koruyucu önlemlerin esnetilmesi gerekli olabilir,” ifadelerini kullandı.

Dün bildirildiği üzere, AB koruyucu önlemlerine tabi olan Rusya menşeli çelik ürünlerine ithalat yasağı getirmişti. Bunun sonucunda diğer ülkelerin ithalat kotası artırılacak.