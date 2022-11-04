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Alien Metals, Hamersley demir cevheri projelerindeki hissesini artıracak

Cuma, 04 Kasım 2022 16:10:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli demir cevheri şirketi Alien Metals, ABD merkezli Windfield Metals’ten Avustralya’nın batısındaki Pilbara bölgesinde yer alan Hancock ve Brockman demir cevheri projelerinde (Hamersley demir cevheri projeleri) ek %39 hisse alacağını açıkladı.

Alım tamamlandığında şirketin projelerdeki hissesi %90’a yükselecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hancock demir cevheri projesinde üretimin 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Alien Metals projelerdeki hissesini projelerin yöneticisi olacak olan bağlı kuruluşu Iron Ore Company of Australia Pty’ye devredecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım Üretim 

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