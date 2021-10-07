Federacciai: Piyasa şu anda güçlü, ancak gelecek net değil

Perşembe, 07 Ekim 2021 16:37:21 (GMT+3) | Brescia

Bu hafta İtalya, Avrupa’nın güneyindeki çelik sektörünün en büyük ticaret fuarlarından biri olan dokuzuncu Made in Steel fuarını gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen etkinlik, İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai’nin yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı. Birliğin Başkanı Alessandro Banzato, İtalya pazarının geleceği ve sektörün gelecekte karşılaşacağı küresel zorluklar hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Banzato öncelikle piyasanın durumunu ele aldı. Verilere göre, çelik üretimi toparlanıyor. Yılın ilk sekiz ayında İtalya’nın çelik üretimi, 2019 yılına kıyasla %6,1 artışla ve çelik sektörü için tarihi bir yıl olan 2018’e paralel olarak 16,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde çelik üretimi küresel olarak da arttı, Hindistan’da %25, Brezilya’da %20,9, ABD’de %19,5, Türkiye’de %16,7 ve Japonya’da %17 artış gösterdi.

Ancak geleceğin sektör için bazı büyük endişeleri beraberinde getirdiğini söyleyen Banzato, “Çin’de uygulanan enerji kısıtlamaları ve duruşlar nedeniyle endişeliyim. Yakın gelecekte bizim de başımıza aynı şey gelebilir,” dedi. Enerji krizi, toplantı sırasında ele alınan bir başka önemli konuydu ve Yeşil Anlaşma ile AB’nin “Fit for 55” paketinin hedefleriyle bağlantılı olarak gündeme geldi. Başkan karbonsuz üretime geçişin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca Banzato’ya göre, hurda, karbonsuzlaştırma için kritik öneme sahip, ancak aynı zamanda İtalya pazarında bir kargaşa kaynağına da dönüşebilir. İtalya 4-5 milyon mt hurda ithal ederken, AB bu ürünü kendi sınırları içinde tutarak daha bağımsız hale gelmeli.

Federacciai Başkanı son olarak Ast Terni’nin bir İtalyan şirketi tarafından satın alınmasından memnun olduğunu söyledi. Tesis için yarışan iki İtalyan oyuncunun olması konusunda başkan, “Eğer bir varlık stratejik ise, bir pazarı vardır ve İtalyan girişimciler yatırım yapmaya istekli olacaklar demektir,” dedi.