CISA: Çin çelik sektörü yüksek katma değerli akıllı ve yeşil gelişime odaklanan yeni bir döneme girdi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, Çin çelik sektörünün ölçek bazlı büyümesini tamamladığını ve artık yüksek katma değerli, akıllı ve yeşil gelişime odaklanan yeni bir döneme girdiğini belirtti.

19-20 Eylül tarihlerinde Şanghay'da düzenlenen 15. Çin Uluslararası Çelik Konferansı'nda konuşan Jiang'a göre ölçek bazlı büyümesini tamamlayan Çin çelik sektörü artık üretim ve gelişim modelini ileri taşımaya odaklanırken, teknolojik ilerleme bu dönüşümde kilit rol oynayacak.

Teknolojik ilerleme kalite artışını ve sektörün gelişimini destekleyecek

Jiang, Çin çelik sektörünün dönüşüm ve gelişiminin temelinde teknolojik ilerlemenin yer alacağını, kaliteyi artırmayı ve sektörün gelişimini hızlandırmayı amaçlayan çok boyutlu ve entegre inovasyonun da bu süreci destekleyeceğini belirtti.

Çelik sektörünün Çin'in ekonomik ve endüstriyel gelişimini destekleyen temel ve stratejik sektörlerden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Jiang, çeliğin “gerileyen bir sektör” olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşe karşı çıktı.

Jiang'a göre Çin çelik sektörü yeni gelişim aşamasına geçerken yüksek katma değerli üretime, akıllı imalata ve yeşil dönüşüme giderek daha fazla odaklanacak.

CISA uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Jiang ayrıca uluslararası iş birliğinin çelik sektörünün gelecekteki gelişiminin bir diğer önemli unsuru olduğunu belirtti.

CISA yetkilisine göre uluslararası iş birliğinin derinleştirilmesi ve küresel kaynakların en uygun şekilde dağıtılması yalnızca Çin çelik sektörünün değil, küresel çelik sektörünün gelişimi açısından da büyük önem taşıyacak.