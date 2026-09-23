 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA:...

CISA: Çin çelik sektörü yüksek katma değerli akıllı ve yeşil gelişime odaklanan yeni bir döneme girdi

Çarşamba, 23 Eylül 2026 13:33:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Jiang Wei, Çin çelik sektörünün ölçek bazlı büyümesini tamamladığını ve artık yüksek katma değerli, akıllı ve yeşil gelişime odaklanan yeni bir döneme girdiğini belirtti.

19-20 Eylül tarihlerinde Şanghay'da düzenlenen 15. Çin Uluslararası Çelik Konferansı'nda konuşan Jiang'a göre ölçek bazlı büyümesini tamamlayan Çin çelik sektörü artık üretim ve gelişim modelini ileri taşımaya odaklanırken, teknolojik ilerleme bu dönüşümde kilit rol oynayacak.

Teknolojik ilerleme kalite artışını ve sektörün gelişimini destekleyecek

Jiang, Çin çelik sektörünün dönüşüm ve gelişiminin temelinde teknolojik ilerlemenin yer alacağını, kaliteyi artırmayı ve sektörün gelişimini hızlandırmayı amaçlayan çok boyutlu ve entegre inovasyonun da bu süreci destekleyeceğini belirtti.

Çelik sektörünün Çin'in ekonomik ve endüstriyel gelişimini destekleyen temel ve stratejik sektörlerden biri olmaya devam ettiğini vurgulayan Jiang, çeliğin “gerileyen bir sektör” olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşe karşı çıktı.

Jiang'a göre Çin çelik sektörü yeni gelişim aşamasına geçerken yüksek katma değerli üretime, akıllı imalata ve yeşil dönüşüme giderek daha fazla odaklanacak.

CISA uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı

Jiang ayrıca uluslararası iş birliğinin çelik sektörünün gelecekteki gelişiminin bir diğer önemli unsuru olduğunu belirtti.

CISA yetkilisine göre uluslararası iş birliğinin derinleştirilmesi ve küresel kaynakların en uygun şekilde dağıtılması yalnızca Çin çelik sektörünün değil, küresel çelik sektörünün gelişimi açısından da büyük önem taşıyacak.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Konferanslar Görüş 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Asia Steel Forum: Çin'in yurt dışındaki çelik üretim kapasitesi yaklaşık 30 milyon mt, gelecekte 50-60 milyon mt'a ...

20 Tem | Çelik Haberler

Asia Steel Forum: Çin 15. Beş Yıllık Plan döneminde çelik talebinin 980 milyon-1,03 milyar mt olmasını bekliyor

20 Tem | Çelik Haberler

Baosteel: Kısa süreli aksamalara rağmen uzun vadede talep için umutlar sürüyor

29 Eyl | Çelik Haberler

Dao Fortune: Çin’in çelik talebi 20-30 milyon mt azalacak, borç azaltma politikaları umut verici

22 Kas | Çelik Haberler

MEIS 2024: MENA çelik sektörü toparlanıyor, temiz çelik ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor

22 Kas | Çelik Haberler

CISA: Çin'in çelik tüketiminde pik noktasının yaklaşık 950 milyon mt olması bekleniyor

06 Kas | Çelik Haberler

Baosteel: Çin’de birçok devralım ve şirket birleşmesi görülecek

13 Eki | Çelik Haberler

Büyümedeki yavaşlama sonrasında Çin’in “normal” algısı değişiyor

09 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2014 yılında 830 milyon mt’a ulaşacak

22 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri talebi uzun vadede %3-4 artabilir

21 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis