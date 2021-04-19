Fangda Special Steel’in net kârı ilk çeyrekte %103,7 arttı

China Fangda Group’un bağlı kuruluşlarından olan ve Çin’in Jiangxi eyaletinde yer alan çelik üreticisi Fangda Special Steel Technology Co., Ltd, (Fangda Special Steel), bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet gelirinin %26,95 artışla 4,04 milyar RMB (620 milyon $) ve net kârının yıllık %103,7 artışla 552,8 milyon RMB (84,7 milyon $) olduğunu belirtti.
İlk çeyrekte Fangda, yıllık %13,57 düşüşle 880.500 mt çelik üretimi gerçekleştirirken, yıllık %0,25 artışla 880.700 mt çelik satışı yaptı. Şirket, 2020 yılının tamamında 4,22 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirmişti.