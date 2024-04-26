Dalian Emtia Borsası en aktif iki vadeli kontratın açık pozisyonlarını düzenledi

Cuma, 26 Nisan 2024 13:32:55 (GMT+3) | Şanghay

Dalian Emtia Borsası 24 Nisan tarihinde üye olmayıp vadeli işlem yapan şirketlerin i2405 ve i2409 kontratları için açık pozisyonlarını 500 lot ile, diğer vadeli kontratların açık pozisyonlarını ise 2.000 lot ile sınırlandırdığını açıkladı. Bu gelişme, vadeli demir cevheri fiyatlarında son görülen sert artışların ardından demir cevheri fiyatlarının kısa vade için baskı altına alınacağı şeklinde yorumlandı.

Ancak Çin’in hazine tahvillerinin kademeli bir şekilde projelere aktarılması çelik talebini olumlu etkilerken demir cevheri stoklarının düşmesi fiyatları bir ölçüde destekledi. 1-5 Mayıs tarihleri arasındaki tatil yaklaştığı için çelik üreticilerinin alımlarını hızlandırması bekleniyor.

Çoğu piyasa oyuncusunun yakın geleceğe yönelik demir cevheri fiyat beklentileri olumlu.