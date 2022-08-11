Evraz Kuzey Amerika varlıklarını satacak

Perşembe, 11 Ağustos 2022 10:07:01 (GMT+3) | San Diego

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz tarafından yapılan açıklamada, iki elektrik ark ocaklı tesis, dört haddehane, sekiz boru tesisi ve 17 hurda tesisi bulunan Kuzey Amerika merkezli bağlı kuruluşlarının satışı için teklif sürecini başlattığı duyuruldu.

İngiltere hükümetinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle Londra merkezli şirketi Mayıs ayında yaptırım listesine dahil etmesinin ardından satış kararının alındığı öğrenildi. İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesine dahil edilen Rus milyarder Roman Abramoviç’in Evraz’da yaklaşık %29 hissesi bulunuyor.

Evraz North America’nın çelik üretim kapasitesi yıllık 2,3 milyon ton ve nihai mamul üretim kapasitesi ise yıllık 3,5 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.