EUROFER'in yeni başkanı AB çelik piyasasının güçlendirilmesini ve ihracatta rekabet gücünün artırılmasını istiyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ArcelorMittal Europe Steel Yönetim Kurulu Başkanı Geert Van Poelvoorde'nin 1 Ekim itibarıyla birliğin yeni başkanı seçildiğini duyurdu.

Küresel ticaretin daha parçalı hale geldiği ve geleneksel ihracat pazarlarına erişimin azaldığı bir dönemde göreve başlayan Van Poelvoorde, AB'nin rekabet gücü ve stratejik özerklik hedeflerine ulaşması için çelik değer zinciri genelinde iç pazarların güçlendirilmesinin, ihracat pazarlarına güvenli erişimin sağlanmasının ve sanayinin korunmasının gerekli olacağını belirtti.

EUROFER'e göre AB'nin üçüncü ülkelere çelik ihracatı 2026 yılının ilk yarısında %20 azalırken, AB'nin çelik üretimi 2025 yılında 125,8 milyon mt ile şimdiye kadar kaydedilen düşük seviyeye indi ve 2026 yılının ilk beş ayında yıllık %1 daha geriledi.

15 milyon mt çelik üretiminin yeniden devreye alınması mümkün

Van Poelvoorde, AB'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe aldığı yeni koruma önlemlerinin küresel kapasite fazlasıyla mücadelede önemli bir araç olduğunu dile getirdi. Söz konusu önlemlerin Avrupa'da yıllık yaklaşık 15 milyon mt çelik üretiminin yeniden devreye alınmasına imkân sağlayacak koşulları oluşturabileceğini söyledi. Talebin halen zayıf seyretmesine rağmen bazı kapasitelerin şimdiden yeniden devreye alınmaya başladığına dikkat çekti.

Bununla birlikte Van Poelvoorde, AB'nin artık yatırım koşullarını iyileştirmeye, Avrupa'da üretilen ürünlere yönelik talebi artırmaya ve Avrupalı çelik üreticilerinin hem iç hem de küresel pazarlarda rekabet edebilmesini sağlamaya odaklanması gerektiğini kaydetti.

AB ETS'de düzenlemeler yapılmalı

Öte yandan Van Poelvoorde, rekabetçi enerji maliyetleri ve sanayi değer zincirlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra iklim nötr çelik üretimine yönelik yatırımların devamını desteklemek için AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde (AB ETS) düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

İhracata ilişkin olarak Avrupa çelik sektörü için iç pazarın tek başına yeterli olmayacağını belirten Van Poelvoorde, Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çeliğin küresel pazarlarda rekabetçi kalmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu. Yaklaşan ETS revizyonunun ihracata yönelik yapısal bir çözüm sunmasının ve ücretsiz tahsisatların kademeli olarak kaldırılması sürecinin ise çelik üreten bölgelerde karbonsuzlaşma için gerekli koşullar sağlanana kadar önemli ölçüde yavaşlatılmasının gerektiğinin altını çizdi.

Van Poelvoorde, Dünya Çelik Birliği'nde genel müdürlük görevini üstlenen Tata Steel Nederland İcra Kurulu Başkanı ve Almanya Çelik Enstitüsü VDEh Başkanı Henrik Adam'ın yerine geçti. Ayrıca Tata Steel Nederland'dan Peter Bernscher de 1 Ekim itibarıyla EUROFER Başkan Yardımcısı seçildi.