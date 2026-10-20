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PT Krakatau Steel Avustralya ve Yeni Zelanda'ya sıcak haddelenmiş yassı çelik tedarik edecek

Salı, 20 Ekim 2026 12:19:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasalarına yıllık 30.000 mt'a varan sıcak rulo sac ve/veya sıcak sac tedarik etmek üzere Australian Steel Traders Pty Ltd (ASTRADERS) ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın PT Krakatau Steel'in ihracat pazarlarını genişletmeyi ve çelik ürünlerinin 25 yıldır Avustralya'da dağıtımını gerçekleştiren ASTRADERS ile uzun süredir devam eden ticari ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı dile getirildi.

Anlaşma diğer ürünlerin olası satışını da kapsıyor

Bununla birlikte anlaşmanın taraflar arasında varılacak mutabakata bağlı olarak asitlenmiş ve yağlanmış sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac dahil olmak üzere diğer çelik ürünlerinin olası satışlarını da kapsadığı ifade edildi.

PT Krakatau Steel, söz konusu ortaklık sayesinde daha fazla küresel müşteriye ulaşabileceğini ve ASTRADERS'ın mevcut dağıtım ağı aracılığıyla Avustralya ve Yeni Zelanda piyasalarındaki varlığını güçlendirebileceğini vurguladı. Ayrıca ihracatını artırma çalışmalarında ürün kalitesine, rekabetçi fiyatlara, tedarik güvenilirliğine ve hedef pazarların standartlarına uyuma öncelik vermeye devam edeceğini de kaydetti.

Etiketler: Sıcak Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Endonezya Okyanusya Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Paket Sac

Kalınlık 2 - 15 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Boy 2.000 - 6.000 mm
 
Tedarikçi MUTAS DEMIR CELIK SAN TIC .A.S.
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,5 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sıcak Haddelenmiş Asitlenmiş Levha

Kalınlık 2,5 mm
Genişlik 1.200 mm
Boy 2.400 mm
 
Tedarikçi MERTMET SAC DEMIR CELIK
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