PT Krakatau Steel Avustralya ve Yeni Zelanda'ya sıcak haddelenmiş yassı çelik tedarik edecek

Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasalarına yıllık 30.000 mt'a varan sıcak rulo sac ve/veya sıcak sac tedarik etmek üzere Australian Steel Traders Pty Ltd (ASTRADERS) ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın PT Krakatau Steel'in ihracat pazarlarını genişletmeyi ve çelik ürünlerinin 25 yıldır Avustralya'da dağıtımını gerçekleştiren ASTRADERS ile uzun süredir devam eden ticari ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı dile getirildi.

Anlaşma diğer ürünlerin olası satışını da kapsıyor

Bununla birlikte anlaşmanın taraflar arasında varılacak mutabakata bağlı olarak asitlenmiş ve yağlanmış sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac dahil olmak üzere diğer çelik ürünlerinin olası satışlarını da kapsadığı ifade edildi.

PT Krakatau Steel, söz konusu ortaklık sayesinde daha fazla küresel müşteriye ulaşabileceğini ve ASTRADERS'ın mevcut dağıtım ağı aracılığıyla Avustralya ve Yeni Zelanda piyasalarındaki varlığını güçlendirebileceğini vurguladı. Ayrıca ihracatını artırma çalışmalarında ürün kalitesine, rekabetçi fiyatlara, tedarik güvenilirliğine ve hedef pazarların standartlarına uyuma öncelik vermeye devam edeceğini de kaydetti.