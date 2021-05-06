EUROFER: İthalat kotaları uzatılmalı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 17:49:24 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), 6 Mayıs Perşembe günü “AB çelik piyasasının durumu ve AB ticaret politikası” üzerine webinar düzenledi.

EUROFER Uluslararası İlişkiler Direktörü Karl Tachelet konuşmasında, ABD’nin 232. Madde vergileri ve AB’nin koruma önlemlerinden önceki dönem olan 2012-2018 yılları arasında AB’nin çelik ithalatı iki kattan fazla artarken, çelik ihracatının %26 azaldığını belirtti. Tachelet, , 2012-2017 döneminde AB’nin uyguladığı antidamping vergilerinin, AB’nin çelik ithalatında kaydedilen yükselişi tersine çeviremediğini söyledi. EUROFER’e göre, ihracat pazarlarındaki korumacılık, küresel kapasite fazlası, ABD’nin 232. Madde vergilerini uygulamasıyla ticaretin AB’ye yönelmesi ve ithalattaki artışların çelik sanayini ciddi bir riske atma ihtimali olması gibi AB’nin çelik koruma önlemlerini başlatmasına neden olan kritik koşullar devam ediyor ve bu yüzden EUROFER koruma önlemlerinin süresinin uzatılması gerektiğine inanıyor.

EUROFER Ekonomik Araştırma ve Piyasa Analizi Yöneticisi Alessandro Sciamarelli ise, AB çelik sektörünün 2020 yılında en kötü ekonomik durgunluğu yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, en güçlü toparlanmayı kaydeden otomotiv sektörü dışında, sipariş seviyeleri salgın öncesi seviyelere geri dönmedi. AB çelik piyasasındaki belirsizlik, bu yılın ilk yarısına kadar devam edecek.

EUROFER’in verilerine göre AB’nin ham çelik üretimi, 2009 mali krizinde yaşanan kayıpları hiçbir zaman telafi edemedi. AB’nin ham çelik üretimi, 2009 yılındaki %30’luk düşüşün ardından 2020 yılında %12,1 düşüş kaydetti. Öte yandan, AB’nin görünür çelik tüketimi 2019 yılının başından bu yana düşerek çelik talebindeki olumsuz eğilimi ve üretimdeki düşüşü yansıttı. Görünür çelik tüketimi, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %10,4’lük düşüşün ardından geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde %3,3 artarak 2018 yılı dördüncü çeyreğinden bu yana görülen ilk büyümeyi kaydetti. 2020 yılında AB’nin görünür çelik tüketimi, EUROFER’in önceki tahmini %13’e kıyasla %11 azaldı. EUROFER 2021 yılında görünür çelik tüketiminin %11,7 toparlanmasını bekliyor.