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Avrupa Komisyonu çelik koruma önlemlerine yönelik inceleme başlattı

Cuma, 17 Aralık 2021 17:12:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, 26 ithal çelik ürüne uygulanan koruma önlemlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. Mevcut kotanın süresi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

Komisyon, vergiye tabi kota kullanımının gelişimi ile modellerini analiz edecek ve değişen koşullar altında herhangi bir düzenlemenin gerekli olup olmadığını belirleyecek.

Buna ek olarak, en son ithalat seviyelerine göre kotalardan muaf olan gelişmekte olan ülkelerin listesi güncellenecek.

Komisyon ayrıca ABD’nin 232. Madde vergilerindeki değişikliklerin etkilerini de inceleyecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, ABD AB’den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine 232. Madde vergileri yerine vergiye tabi kota uygulamaya karar verdi.

İncelemenin en geç 30 Haziran 2022 tarihinde tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Section 232  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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