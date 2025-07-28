EUROFER: ABD ile AB arasındaki yeni anlaşmaya rağmen çelik sektörünün üzerindeki baskı devam ediyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ABD ve Avrupa Birliği arasında AB'den ithal belirli ürünlere %15 vergi getiren ticaret anlaşması hakkında yorumlarını paylaştı. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, daha fazla zararın önlendiğini ancak anlaşmanın Avrupa çelik sektörü üzerindeki etkisinin belirsiz kaldığını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen anlaşma sonrası yapılan açıklamada ABD'ye çelik ihracatı konusunda detayları henüz belirsiz olan bir kota sistemine işaret etti. Eggert belirsizliği vurgulayarak, "ABD'ye en sık ihracat yaptığımız ürünler için vergilerin kaldırılması durumunda doğru yola gireceğiz. Ancak henüz bu konuda bir netlik yok,” ifadelerini kullandı.

EUROFER'e göre makine ve araç gibi birçok ihracat kalemi yüksek tonajda çelik kullandığı için %15 vergi çelik sektörüne ek bir yük getiriyor. Veriler, 2024'te AB'de üretilen yaklaşık 760.000 aracın ABD'ye ihraç edildiğini gösteriyor; bu da AB'de yaklaşık 1 milyon mt çelik üretimine denk geliyor. Yeni vergiyle birlikte bu tonaj büyük miktarda düşebilir. 2018'de 232. Madde vergilerinin uygulanmasıyla birlikte AB ABD'ye çelik ihracatında yaklaşık 1 milyon mt kaybetmişti. Avrupa çelik sektörü Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerin yarattığı kapasite fazlası sorunu ve 232. Madde vergilerinin etkileri nedeniyle şu ana kadar çelik ihracatında 30 milyon mt kaybetti.

EUROFER, "Mart ayından (%25) ve Haziran ayından (%50) bu yana uygulanan vergilerin etkileri sektör üzerinde zaten yıkıcı bir etkiye sahip," şeklinde yorum yaptı. Eggert'e göre ise, "AB’li çelik üreticilerinin bekleyecek zamanı yok ve Çelik Eylem Planı’nın etkili olacağından emin olamayız".