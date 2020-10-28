EUROFER çelik kapasite fazlasına karşı AB’nin çağrısını destekliyor

Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:47:41 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu’nun (GFSEC) 29 üyesiyle birlikte AB’nin G20 liderlerinin çelik üretimindeki küresel kapasite fazlası sorununa çözüm bulmaya çağırdığını belirtti. EUROFER, Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu’nda AB’nin ve Avrupa Komisyonu’nun rehberliğini ve liderliğini olumlu karşıladı.

Küresel çelik kapasite fazlasına rağmen, yeni çelik üretim kapasiteleri devreye girmeye devam ediyor. Fazla kapasite, fiyatların düşmesine, istihdam maliyetinin artmasına, yatırımların düşmesine ve çevreye gereksiz yere zarar verilmesine neden oluyor.

Avrupa’da çelik talebi bu yılın ikinci çeyreğinde %25 düştü ve üretim kısıtlamalarının arttığı dönemde normal seviyelere göre yarı yarıya düştü. Öte yandan, diğer bölgeler çelik üretmeye ve kapasitelerini artırmaya devam etti, bu hacimler, talep tekrar arttığında AB’nin açık pazarını hedef alacak. Sadece AB, son on yılda kapasitesini 22 milyon mt seviyesinden fazla azaltarak önemli ölçüde düşürdü.

Dünyanın dört bir yanındaki çelik sektörleri, çelik forumu üyelerinin bölgesel pazarda şeffaflık, kapasite gelişmeleri ve kapasite artışlarını gözden geçirmelerinden memnun. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan, Suudi Arabistan ve Çin foruma desteğini sürdürmeyi reddetti.