Eski Ilva’nın yüksek fırınında çıkan yangın İtalya çelik sektörünü riske atıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta eski Ilva’nın Taranto tesisinde bulunan 1 No’lu yüksek fırınında çıkan yangın, İtalya çelik sektörünü yeni ve kritik bir aşamaya sokuyor. Yangının büyük yapısal hasara yol açarak tesisin işlevselliğini ciddi ölçüde tehlikeye attığı bildirildi.

Söz konusu yangın, eski Ilva tesisinin geleceği hakkında ciddi soru işaretleri yarattı. Faaliyetlerin kalıcı olarak durdurulması riskinin giderek somutlaşması hem tesisin güvenliğini sağlamak hem de üretimi yeniden başlatabilmek için olağanüstü önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Yangının istihdam üzerindeki etkisi hemen görüldü. Şirket, tesisteki 4.000’den fazla işçiyi geçici olarak işten çıkarmaya başladığını açıkladı.

Şu anda yaşanmakta olan kriz, tüm İtalya çelik sektörü için bir dönüm noktası olurken, bu krizin etkileri üretimin ötesine geçerek ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları da kapsıyor. Bu bağlamda operasyonel sürekliliğin sağlanması, istihdamın korunması ve çevre ile güvenlik standartlarının gözetilmesi için hükümet, adli makamlar ve potansiyel yatırımcıların koordineli bir müdahalesine acilen ihtiyaç duyulduğu bildiriliyor.