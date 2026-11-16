ABD merkezli doğrudan indirgeme teknolojisi tedarikçisi Midrex Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Tosyalı Holding'in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algérie, 2026 yılının Eylül ayında ilk doğrudan indirgenmiş demir (DRI-I) tesisinde aylık üretim rekorunu kırdı.

Söz konusu ayda DRI-I tesisi, 235.168 mt doğrudan indirgenmiş demir üretimi gerçekleştirerek saatlik ortalama 328,9 mt üretim hızına ulaştı ve tesisin saatlik 312,5 mt olan tasarım kapasitesini aştı.

Eylül ayındaki üretim miktarı, tesisin 2022 yılı Kasım ayında kaydettiği 227.739 mt'luk önceki aylık üretim rekorunu da geride bıraktı. Söz konusu dönemde tesisin saatlik ortalama üretim hızı 316,3 mt seviyesinde gerçekleşmişti. Buna göre yeni rekor, önceki rekora kıyasla 7.429 mt veya yaklaşık %3,3 artışa işaret ediyor.

Midrex Technologies, söz konusu başarıyı Tosyalı Algérie'nin DRI-I tesisinin operasyonel performansı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.