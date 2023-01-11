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Erdemir bu yılın sonunda dördüncü kok bataryasını devreye alacak

Çarşamba, 11 Ocak 2023 12:23:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) enerji verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı. Şirket yüksek teknolojik özelliklere sahip dördüncü kok bataryasını bu yılın sonunda devreye almayı planlıyor.

Şirketin birinci ve ikinci kok bataryalarının yerini alacak olan söz konusu batarya yıllık 800.000 mt kapasiteye sahip olacak.

Toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyon gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak yeni batarya, şirketin çevre performansını artırırken, ithal kok alımını azaltacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Erdemir 

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