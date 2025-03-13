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Endonezyalı PT Krakatou Steel 1 No’lu sıcak şerit haddehanesinde yenileme çalışmalarını tamamladı

Perşembe, 13 Mart 2025 12:32:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel’in (PTKS) Cilegon tesisindeki 1 No’lu sıcak şerit haddehanesindeki yenileme çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Yıllık 2,4 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan haddehane, yapısal çelik, boru ve otomotiv kalite çelik gibi geniş bir gamda üretim yapabiliyor.

Bahsi geçen haddehane, 2023 yılının Mayıs ayında yaşanan bir yangından sonra uzun bir süre boyunca devre dışı bırakılmıştı. SMS Group’un X-Pact süreç otomasyonu kontrol teknolojisini de içeren yenileme işlemlerinin artından haddehane başarılı bir şekilde devreye alındı ve ilk sacını üretti. Haddehane, 1,8-25 mm kalınlığında ve 600-2.080 mm genişliğinde şerit üretimi kapasitesine sahip.

PKTS bu kapsamlı yenileme sayesinde yakın vadede pazar payını artıracak.


Etiketler: Yassı Ürünler Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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