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EMSTEEL güneş enerjisiyle emisyonlarını azaltacak

Çarşamba, 26 Mart 2025 14:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL, 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlama hedefi doğrultusunda üretim tesisinde çatı üstü fotovoltaik sistem kurmak üzere yerel güneş enerjisi şirketi Yellow Door Energy ile anlaşma imzaladı.

Çatı üstüne ve sundurmalara yönelik güneş panellerinden oluşan projenin yıllık yaklaşık 50 milyon kWh temiz enerji üretmesi ve EMSTEEL’in Kapsam 2 emisyonlarında yıllık 16.000 mt düşüş sağlaması bekleniyor.

Finansmanını, inşasını, işletmesini ve bakımını Yellow Door Energy'nin üstleneceği projein inşasına bu yıl başlanması planlanıyor.


Etiketler: BAE Orta Doğu Karbonsuzlaşma Emirates Steel 

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