BAE’li Modon ve EMSTEEL inşaat sektörünün karbondan arındırılmasına öncülük edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli inşaat şirketi Modon, BAE’nin 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlama stratejisi doğrultusunda eski adıyla Emirates Steel olarak bilinen ülkenin en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL’den yeşil çelik temin edeceğini duyurdu.

İş birliği sayesinde Mordon, inşaat projelerinde düşük karbonlu çelik kullanan ilk yerel inşaat şirketi olacak ve EMSTEEL ile birlikte inşaat sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi ile karbondan arındırılmasını teşvik edecek.

Öte yandan yerel enerji şirketi Masdar ve EMSTEEL ortaklığıyla hayata geçirilen MENA bölgesinin ilk hidrojen bazlı pilot çelik projesinden Modon’a yeşil çelik tedarik edileceği öğrenildi.