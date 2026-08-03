Emsteel 2026'nın ilk yarısında güçlü finansal sonuçlar açıkladı

BAE merkezli çelik üreticisi Emsteel, 2026 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin geliri yıllık %11 artışla 2,4 milyar AED (653,5 milyon $) seviyesine çıkarırken, AVFÖK'ü %67 artışla 457 milyon AED'ye (124,4 milyon $) ulaştı. AVFÖK marjı ise 2025'in aynı döneminde kaydedilen %12,8 seviyesinden %19,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin net kârı yıllık %157 artışla 262 milyon AED (71,3 milyon $) oldu.

Emsteel'in çelik birimi ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda %9 artırarak 2,1 milyar AED (571,8 milyon $) seviyesine yükseltti. Birimin AVFÖK'ü %71 artışla 382 milyon AED (104 milyon $) olurken, AVFÖK marjı 2025'in aynı dönemindeki %11,6 seviyesinden %18,2'ye çıktı.

Nihai mamul ve kütük satışlarını kapsayan toplam çelik satış tonajı ise 806.000 mt olarak 2025'in ikinci çeyreğindeki seviyeye büyük ölçüde paralel gerçekleşti.

2026 yılının ilk yarısında ise Emsteel'in geliri yıllık %6 artarak 4,6 milyar AED (1,25 milyar $) olurken, AVFÖK'ü %74 artışla 941 milyon AED'ye (256,2 milyon $) yükseldi.

Şirket ayrıca ikinci çeyrekte BAE'de şu anda üretilen en yüksek dayanımlı çelik kalitesi olarak tanımladığı ES600 yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sundu. Emsteel'e göre söz konusu ürün, inşaat projelerinde çelik tüketimini %18-24 oranında azaltma imkânı sağlıyor ve halihazırda BAE'deki büyük projelerde kullanılmaya başlandı.