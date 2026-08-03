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Emsteel 2026'nın ilk yarısında güçlü finansal sonuçlar açıkladı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 14:19:15 (GMT+3)   |   İstanbul

BAE merkezli çelik üreticisi Emsteel, 2026 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin geliri yıllık %11 artışla 2,4 milyar AED (653,5 milyon $) seviyesine çıkarırken, AVFÖK'ü %67 artışla 457 milyon AED'ye (124,4 milyon $) ulaştı. AVFÖK marjı ise 2025'in aynı döneminde kaydedilen %12,8 seviyesinden %19,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin net kârı yıllık %157 artışla 262 milyon AED (71,3 milyon $) oldu.

Emsteel'in çelik birimi ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda %9 artırarak 2,1 milyar AED (571,8 milyon $) seviyesine yükseltti. Birimin AVFÖK'ü %71 artışla 382 milyon AED (104 milyon $) olurken, AVFÖK marjı 2025'in aynı dönemindeki %11,6 seviyesinden %18,2'ye çıktı.

Nihai mamul ve kütük satışlarını kapsayan toplam çelik satış tonajı ise 806.000 mt olarak 2025'in ikinci çeyreğindeki seviyeye büyük ölçüde paralel gerçekleşti.

2026 yılının ilk yarısında ise Emsteel'in geliri yıllık %6 artarak 4,6 milyar AED (1,25 milyar $) olurken, AVFÖK'ü %74 artışla 941 milyon AED'ye (256,2 milyon $) yükseldi.

Şirket ayrıca ikinci çeyrekte BAE'de şu anda üretilen en yüksek dayanımlı çelik kalitesi olarak tanımladığı ES600 yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sundu. Emsteel'e göre söz konusu ürün, inşaat projelerinde çelik tüketimini %18-24 oranında azaltma imkânı sağlıyor ve halihazırda BAE'deki büyük projelerde kullanılmaya başlandı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: BAE Orta Doğu Mali Sonuçlar EMSTEEL 

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