Emirates Steel, ITOCHU ve JFE Steel düşük karbonlu tedarik zinciri oluşturmak için iş birliği yapıyor

Salı, 27 Eylül 2022 11:48:57 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel Arkan Abu Dhabi’de küresel düşük karbonlu demir tedarik zincirinin bir parçası olacak hammadde üretim tesisi inşa etmek için Japon şirketler ITOCHU ve JFE Steel Corporation ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Şirketler artan yeşil çelik talebini karşılamak amacıyla hammadde üretim merkezi oluşturmak için fizibilite çalışmaları gerçekleştirecek. Düşük karbonlu demir tedarik zinciri yaratarak karbon ayak izini azaltmak ve yeşil dönüşüme giden küresel demir-çelik sektörlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

ITOCHU 2025 yılının ikinci yarısından itibaren Abu Dhabi’ye yüksek kaliteli demir cevheri temininden sorumlu olurken, Emirates Steel Arkan söz konusu demir cevherini doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir dahil olmak üzere hammadde üretiminde kullanacak. JFE Steel ise söz konusu projede üretilen hammaddeyi çelik üretiminde kullanacak ve karbon emisyonunu azaltacak.