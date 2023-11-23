Emirates Steel Arkan ve Masdar MENA bölgesinin ilk yeşil hidrojen projesini geliştirecek

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:33:52 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yenilenebilir enerji şirketi Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) BAE’li çelik üreticisi Emirates Steel Arkan ile ülkenin çelik sektörünü karbondan arındırmak amacıyla MENA bölgesinin ilk yeşil hidrojen projesini geliştireceğini açıkladı.

Emirates Steel Arkan’ın Abu Dabi’de bulunan üretim tesislerinde yer alan proje şu anda kurulum aşamasında. Projeye tedarik edilen elektrolizörler yeşil çelik üretimine yardımcı olacak.

2024 yılının başında devreye alınması beklenen projede demir cevherinden demir çıkarmak için doğal gaz yerine yeşil hidrojen kullanılacak.

Emirates Steel Arkan karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %40 azaltmayı ve 2050 yılına kadar emisyonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.