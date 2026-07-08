Ecolant Rusya’nın ilk büyük ölçekli DRI-elektrik ark ocağı bazlı çelik tesisini 2026’nın dördüncü çeyreğinde devreye alacak

Rusya merkezli Ecolant, Yekaterinburg’da düzenlenen Innoprom fuarında yeşil çelik projesini tanıttığını duyurdu. Nizhny Novgorod bölgesindeki Vyksa’da yapımı süren tesisin 2026’nın dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

Projenin, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisini elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimiyle bu ölçekte birleştiren Rusya’daki ilk çelik tesisi olacağı ifade edildi. Tesiste doğal gaz kullanılarak doğrudan indirgenmiş peletlerden çelik üretimi gerçekleştirileceği aktarıldı. Ayrıca karbondioksit ve kükürt oksit emisyonlarının geleneksel yüksek fırın-konvertör bazlı üretime kıyasla yaklaşık üç kat daha düşük olmasının beklendiği de vurgulandı.

Tesis yıllık 1,8 milyon mt çelik üretecek

Tesisin çelik üretim kapasitesinin yıllık 1,8 milyon mt seviyesinde yer alacağı, aynı zamanda blum ve slab üretimi yapacağı dile getirildi. Yarı mamullerin büyük bölümünün petrol ve doğal gaz, ulaştırma ve makine sektörlerine yönelik yüksek kaliteli çelik ürünlerinin üretiminde kullanılacağına dikkat çekildi.

Projeye stratejik yatırımcı olarak destek veren Anatoly Sedykh, Rusya’nın yüksek kaliteli demir cevheri ve doğal gaz rezervlerinden yararlanacak olan projenin çevresel ayak izinin düşük olacağının ve rekabetçi üretim maliyetleriyle çelik üretimine imkân sağlayacağının altını çizdi. Düşük kükürt ve fosfor içerikli %100 sıcak metalize pelet kullanımının, karmaşık yüksek alaşımlı çelik kalitelerine uygun daha temiz çelik üretimine olanak tanıdığını kaydetti.

Yerel hammadde tüketimi artacak

Projenin yerel olarak temin edilecek yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp doğal gaz ve 3,5 milyon mt pelet tüketimi yapmasının beklendiği dile getirildi. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Ecolant’ın yıllık yaklaşık 6,4 milyar RUB vergi geliri yaratmasının ve 1.000’den fazla nitelikli istihdam sağlamasının öngörüldüğü, aynı zamanda projenin toplam yatırım tutarının ise 190 milyar RUB (2,49 milyar $) seviyesinde olduğu paylaşıldı.

Ecolant’ın, kok bataryaları, yüksek fırınlar veya konvertör olmadan çelik üretimi gerçekleştireceği belirtildi. Entegre üretim zincirinde doğrudan indirgenmiş sıcak peletlerin kesintisiz şekilde elektrik ark ocağına gönderileceği, ardından ikincil metalurji işlemlerinin uygulanacağı ve üretimin iki sürekli döküm ünitesiyle tamamlanacağı aktarıldı. Şirket, kirletici madde oranı düşük olan yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş peletlerin kullanımının Rusya’da daha temiz çelik üretimine imkân sağlayacağını vurguladı.