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DTÖ: Karbondan arındırma standartlarının çoğalması belirsizlik yaratıyor

Pazartesi, 26 Aralık 2022 15:26:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) karbondan arındırma standartlarının çoğalmasının iklim ve ticaret için zorluklar ve belirsizlikler yarattığını ifade ettiği bir bildiri yayımladı. Bildiriye göre, çelik sektöründe en az 20 farklı karbondan arındırma standardı ve girişimi bulunuyor. Bu standart ve girişimler üreticiler için belirsizlik yaratıyor, maliyetleri artırıyor ve ticari sürtüşmelere yol açma riski taşıyor.

DTÖ, hidrojen bazlı çelik üretimi, elektroliz ve karbon yakalama, depolama ile kullanım dahil olmak üzere çelik üretimini karbondan arındırmak için birden fazla yol ve teknoloji bulunduğunu belirtti. Ancak pek çok seçenek hala nispeten maliyetli ve küresel anlamda yayılması için hükümet desteği gerektiriyor.

Bildiriye göre, karbon içeriği ölçümü için ortak metodolojilerin oluşturulması uygulanabilirlik, şeffaflık, tutarlılık ve kıyaslanabilirlik için önem taşıyor.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi 

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