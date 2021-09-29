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DTÖ, Japonya ve Çin arasında paslanmaz çeliğe uygulanan antidamping vergisine dair anlaşmazlığın çözümü için panel kurdu

Çarşamba, 29 Eylül 2021 17:48:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Japonya’nın talebi üzerine, Çin’in Japonya’dan ithal paslanmaz çeliğe uyguladığı antidamping vergisine ilişkin anlaşmazlığı çözmek için 27 Eylül tarihinde panel kurdu.

Japonya 19 Ağustos tarihinde panel kurulmasını talep etmişti.

Bu yıl 11 Haziran tarihinde Japonya, DTÖ anlaşması kapsamında Çin ile müzakere talep etti. Japonya ve Çin 19 Temmuz tarihinde müzakerelerde bulundu, ancak anlaşmazlık çözülmedi. 

2019 yılının Temmuz ayında Çin, yerel sektörünün dampingli ithalat nedeniyle zarar gördüğünü iddia ederek, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Avrupa Birliği’nden ithal paslanmaz çeliğe antidamping vergisi uygulamaya başlamıştı.


Etiketler: Uzak Doğu  paslanmaz  paslanmaz  Japonya  Çin  |  benzer haberler »


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