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Diler Demir Çelik pota fırınını yenileyecek

Çarşamba, 25 Kasım 2020 12:09:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis yapımcısı SMS group, Türkiye merkezli Diler Demir Çelik’in 125 mt kapasiteli pota fırınını yenilemek için sözleşme imzaladığını açıkladı.

Proje, pota ocağı kolon kaldırma sisteminin değiştirilmesini, yeni iletken elektrot kolların tedariki, tüm güç sistemi, özelleştirilmiş bir kaldırma sistemine ve iyileştirilmiş duman tutma başlığına sahip çatının yeniden tasarlanmasını ve hidrolik birim içeriyor.

Sistemlerin değiştirilmesiyle şirket, çelik analizi ile döküm sıcaklığını ayarlayabilecek ve kükürt gidermeyi daha verimli ve güvenilir bir şekilde iyileştirebilecek.

Projenin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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