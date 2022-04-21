Demir-çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı uygulanacak

Perşembe, 21 Nisan 2022 17:47:55 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre, 1 Mayıs tarihinden itibaren demir-çelik ürünlerinin tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacak.

Buna göre, tevkifat kapsamına cevher, hurda veya diğer hammaddelerden üretilen her türlü uzun veya yassı çelik giriyor. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, çivi vb.) teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacak.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile özellikle cevherden üretilenlerin üreticiler tarafından ilk tesliminde ise tevkifat uygulanmayacak. Bu aşamalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacak.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ile gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecek. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına yer verilerek tevkifat uygulanmaksızın işlem yapacak.