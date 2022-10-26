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< Güncel Çelik Haberleri

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı Kasım’dan itibaren yükselecek

Çarşamba, 26 Ekim 2022 15:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete'de yayımlanana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapmaya karar verdi.

Bakanlık kararına göre, demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan mevcut 4/10 oranındaki KDV tevkifatı, 1 Kasım tarihinden itibaren 5/10 oranına yükselecek.

Ayrıca söz konusu ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacak.

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

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