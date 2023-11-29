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DeAcero Meksika’da beşinci tesisini kuracak

Çarşamba, 29 Kasım 2023 10:13:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük hurda geri dönüştürücüsü olan Grupo DeAcero’nun Coahuila eyaletinde 1,5 milyon mt kapasiteli beşinci çelik tesisini kuracağı duyuruldu.

İtalyan teknoloji tedarikçisi Danieli’nin yaptığı açıklamada, “Meksikalı çelik üreticisi DeAcero, Danieli’ye en fazla 27 inç uzunluğunda büyük ebatlı profil üretmesi için yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli bir tesis siparişi verdi. Bu tesis Danieli’nin DeAcero için kurduğu beşinci tesis olacak,” ifadeleri kullanıldı. 

İşçi ihtiyacı olmayan 150 tonluk yeni elektrik ark ocağında otomatik hammadde beslemesi kullanılacak. 

Danieli’nin Grupo DeAcero için kurduğu dördüncü tesisle aynı şehirde yer alacak olan tesisin 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete başlaması bekleniyor. 

Yıllık 4,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olan şirket yatırımın detaylarını açıklamasa da Eylül ayında şirketin Guanajuato ve Coahuila eyaletlerindeki çelik tesislerinin genişletilmesi için 1 milyar $ yatırım yapacağı belirtilmişti. 

Şirketin yeni tesisleri ağır profil, yapısal profil, ticari profil, inşaat demiri ve filmaşin üretimi yapacak.


Etiketler: Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi DeAcero 

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