Meksika’nın filmaşin üretimi ve tüketimi 2022 yılında azaldı

Perşembe, 09 Şubat 2023 09:11:07 (GMT+3) | San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin filmaşin tüketimi 2022 yılında yıllık %7,2 veya 199.000 mt düşüşle 2,58 milyon mt seviyesine gerileyerek en çok tüketilen ürünlerde beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu yılda toplam filmaşin üretimi 2021 yılına kıyasla %4,9 veya 143.000 mt düşerek 2,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Meksika yıllık %4,1 veya 14.000 mt düşüşle 327.000 mt filmaşin ihraç ederken, ithalat yapılmadığı gözlendi.

Yerel çelik üreticilerinin inşaat demiri, filmaşin ve tel üretimlerinin tüketimi aştığı öğrenildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler, yerel filmaşin üretiminde DeAcero’nun payının %51, Ternium’un %18, ArcelorMittal’in %16, Talleres y Aceros’un (TYASA) %6, Grupo Acero’nun %5 ve Simec’in %4 olduğunu gösteriyor.