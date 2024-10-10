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Meksikalı DeAcero yapısal profil tesisine 600 milyon $ yatırım yaptı

Perşembe, 10 Ekim 2024 17:25:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Grupo DeAcero, Coahuila eyaletinde bulunan tesisine 600 milyon $ değerinde yatırım yaparak yeni bir haddehane ve yapısal profil üretim hattı ekleyeceğini açıkladı. Bu yatırımla birlikte şirketin üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt artacak.

Şirket, Meksika’ya taşınan şirketlerin sayısı arttığı için köprü, havalimanı ve liman gibi altyapı inşaatları ve ticari bina inşaatları için projelerin hızlanmasını ve dolayısıyla ağır profil talebinin güçlenmesini bekliyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi DeAcero 

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