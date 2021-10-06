﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Deacero antidamping vergisinin incelenmesi talebinde bulundu

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:29:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Deacero ve bağlı kuruluşu Deacero USA, Inc., Meksika’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisinin incelenmesi amacıyla başvuruda bulundu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Meksika Ekonomi Bakanlığı ve ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açıklamada, söz konusu talebin, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı’na da yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Deacero’nun, incelemenin, iki ülkenin de bulunduğu bir kurul tarafından yapılması talebinde de bulundu. Meksika ve ABD hükümetleri, söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.


Etiketler: DeAcero  Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  filmaşin  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Eki

Meksika’nın pelet üretimi Temmuz ayında artış kaydetti
29 Eyl

AHMSA bakım çalışmaları nedeniyle sıcak şerit tesisinde üretime iki haftalığına ara verecek
23 Eyl

Körfez ülkeleri Brezilya’dan ithal çelik ürünlerine antidamping vergisi uygulamama kararı aldı
22 Eyl

Nucor çubuk tesisinde yeni bir çelikhane inşa edecek
13 Eyl

Belgo Bekaert Brezilya’daki tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 19 milyon $’dan fazla yatırım yapacak