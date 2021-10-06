Deacero antidamping vergisinin incelenmesi talebinde bulundu

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:29:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı çelik üreticisi Deacero ve bağlı kuruluşu Deacero USA, Inc., Meksika’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisinin incelenmesi amacıyla başvuruda bulundu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Meksika Ekonomi Bakanlığı ve ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açıklamada, söz konusu talebin, ABD-Meksika-Kanada Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı’na da yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Deacero’nun, incelemenin, iki ülkenin de bulunduğu bir kurul tarafından yapılması talebinde de bulundu. Meksika ve ABD hükümetleri, söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.