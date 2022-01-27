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Danieli, AO Steel Works Balakovo’ya uzun mamuller için tesis tedarik edecek

Perşembe, 27 Ocak 2022 11:07:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Rusya merkezli AO Steel Works Balakovo’ya Saratov bölgesinde kurulacak yeni bir elektrik ark ocaklı tesis tedarik edeceğini açıkladı. Tesis uzun mamul üretimine yönelik olacak.

Yeni tesisin 2024 yılında üretime başlaması planlanıyor.

Tesis, Rusya ve uluslararası pazarlara tedarik etmek üzere 1,46 milyon mt kaliteli kütük, blum, profil ve ray üretecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, karbon salımını en aza indirmek için yeni tesisin geliştirilmesinde çevreye özel önem verildi.

Buna ek olarak, Danieli Centro Combustion yürüyen tabanlı yeniden ısıtma fırını, tesisin gelecekte doğal gaz ve hidrojen karışımı kullanarak faaliyet göstermesine olanak sağlayacak.


Etiketler: uzun ürünler  BDT  yarı ürünler  Rusya  kütük  profil  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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