Danieli, Abul Khair Steel’in inşaat demiri haddehanesini yenileyecek

Pazartesi, 09 Şubat 2026 13:57:54 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies Bangladeşli uzun mamul üreticisi Abul Khair Steel Ltd. ile Bangladeş’in Chittagong kentinde bulunan inşaat demiri haddehanesinin modernizasyonu için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Danieli’ye göre yenilenecek hat 4,5 mm ile 25 mm çapında filmaşin üretebilecek şekilde tasarlanacak ve azami sürekli haddeleme hızı 110 m/s olacak. Modernize edilen hattın 2026 yılının ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor.

Tedarikçi, sözleşme kapsamının yeni hatların mühendisliği ve kurulumu, otomasyon ve süreç kontrol sistemlerinin entegrasyonu ile mevcut haddehane yapılandırması ve bitirme tesislerinin yenilenmesini kapsadığını belirtti. Çalışmaların ardından tesis geniş bir yelpazede düşük alaşımlı ve vasıflı çelik üretebilecek.

Danieli projenin yaratacağı duruş sürelerini sınırlamak amacıyla birkaç aşamada hayata geçirileceğini vurguladı.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Bangladeş Güney Asya Çelik Üretimi 

