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Bangladeşli BMSIL ülkenin ilk inşaat demiri ve filmaşin üreticisi olacak

Çarşamba, 19 Mart 2025 10:46:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Bangladeş merkezli Bashundhara Multi Steel Industries Limited (BMSIL), uzun mamul üretimi için dünyanın en büyük tek bantlı elektrik ark ocaklı tesisini inşa edecek. Tesisin 2026 yılının ortalarında devreye alınması planlanıyor.

Chattogram’da bulunan Ulusal Özel Ekonomik Bölgesi’nde inşa edilecek ve yıllık 1,25 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak tesis sayesinde BMSIL, ülkenin ilk inşaat demiri ve filmaşin üreticisi olacak. Tam kapasitede faaliyete geçtiğinde 3.000’den fazla çalışan istihdam etmesi beklenen tesis, üretim maliyetlerini de düşürecek. Başlangıçta tesisin maliyeti 37 milyar BDT (304,32 milyon $) olarak tahmin ediliyordu ancak yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle maliyetin 47 milyar BDT'ye (386,57 milyon $) çıkması bekleniyor.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Bangladeş Güney Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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