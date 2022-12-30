CSN enerji üreticisi CEEE devralımını tamamladı

Cuma, 30 Aralık 2022 09:19:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı enerji şirketi Eletrobras, enerji üreticisi CEEE’deki oy hakkı olan 3.067.035 ve oydan yoksun 87.639 payını yerel çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’e (CSN) devretti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, CSN enerji üreticisi için başlatılan özelleştirilme sürecinin kazananı olmuş ve şirketin %66,23 sermayesine eşdeğer hisseyi satın almıştı. Eletrobras’ın devrinin ardından CSN artık CEEE sermayesinin %98,97’sini kontrol ediyor.

CSN yenilenebilir enerji kaynaklarında kendine yeterlilik sağlama stratejisi doğrultusunda enerji varlıklarının devralındığını bildirmişti.