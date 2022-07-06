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Brezilyalı CSN hidroelektrik santrali devraldı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:27:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri ve çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) tarafından yapılan açıklamada, Quebra-Queixo hidroelektrik santralinin sahibi Companhia Energetica Chapeco’nun devralımı için Astra Infraestrutura ve BMPI Infra ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

120 megavatlık kapasitesi olan söz konusu hidroelektrik santrali Santa Catarina eyaletinde yer alıyor.

CSN, devralımın rekabet gücünü artırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yoluyla genişleme stratejisini destekleyeceğini ve güçlendireceğini söyledi.

Şirket önümüzdeki yıllarda devralımlar ve yapım aşamasında olan projeler nedeniyle elektrik tüketiminin artmasını öngördüğünü belirtti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Devralım Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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