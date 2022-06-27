CSN Samarco devralımıyla ilgilendiğini teyit etti

Pazartesi, 27 Haziran 2022 09:23:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan pelet üreticisi Samarco devralımını değerlendirmesi için bir danışmanlık şirketiyle çalışmaya başladığını duyurdu.

Söz konusu danışmanlık şirketi, Samarco’nun borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve CSN’nin iş stratejisine yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Öte yandan Vale ve BHP, Samarco’nun satışa çıkarılmadığını ve yaklaşık 10 milyar dolarlık finansal borcu olan şirketin sürdürülebilirliğine yoğunlaştıklarını bildirdi.