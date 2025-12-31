 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN Brezilya tesisinde sürdürülebilirliği artırmak için kredi aldı

Çarşamba, 31 Aralık 2025 10:23:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisindeki sinterleme birimlerinin yenilenmesini desteklemek amacıyla resmi kalkınma bankası BNDES’ten 212 milyon $ değerinde finansman aldığını açıkladı.

Proje kapsamında yeni elektrostatik filtreler ve toz toplama sistemleri kurulacak. Bu yatırımların Volta Redonda sakinleri tarafından uzun süredir dile getirilen hava kalitesi sorunlarını iyileştirmesi hedefleniyor.

BNDES’in açıklamasına göre sağlanan kaynağın bir bölümü 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımların geri ödemesinde kullanılacak.

CSN Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörü Helena Guerra, şirketin tesis için stratejik bir döneme girdiğini belirterek toz emisyonlarını azaltmaya yönelik sistemler ile üretim süreçlerinin karbonsuzlaştırılmasına odaklanan diğer teknolojilerin öncelik kazandığını ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Samarco’ya getirilen tedbir kararı geri çekildi

31 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son beş haftadır yatay

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay, yeni yılda artış bekleniyor

30 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları iki haftada arttı

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları değişmedi

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Samarco’nun genişleme projesi çevresel endişeler nedeniyle askıya alındı

25 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son dört haftadır değişmedi

23 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2025’in Kasım ayında geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Brezilyalı pik demir ihracatçıları AB piyasasından destek alarak tekliflerini sertçe yükseltti

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda yükseldi

22 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis