CSN Brezilya tesisinde sürdürülebilirliği artırmak için kredi aldı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, Rio de Janeiro eyaletinde bulunan Volta Redonda tesisindeki sinterleme birimlerinin yenilenmesini desteklemek amacıyla resmi kalkınma bankası BNDES’ten 212 milyon $ değerinde finansman aldığını açıkladı.

Proje kapsamında yeni elektrostatik filtreler ve toz toplama sistemleri kurulacak. Bu yatırımların Volta Redonda sakinleri tarafından uzun süredir dile getirilen hava kalitesi sorunlarını iyileştirmesi hedefleniyor.

BNDES’in açıklamasına göre sağlanan kaynağın bir bölümü 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımların geri ödemesinde kullanılacak.

CSN Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörü Helena Guerra, şirketin tesis için stratejik bir döneme girdiğini belirterek toz emisyonlarını azaltmaya yönelik sistemler ile üretim süreçlerinin karbonsuzlaştırılmasına odaklanan diğer teknolojilerin öncelik kazandığını ifade etti.