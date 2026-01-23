Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Aralık ayında düşüş kaydetti

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 311.900 mt’a kıyasla 248.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Kasım ayına kıyasla %6,2 düşüşle 298.200 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %4,6 artışla 1,12 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %22,6 artışla 205.700 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %0,4 düşüş ve %5,7 artış gösterirken, ithalat %6,66 yükseldi. Ocak ayında satış ve alımların aylık bazda %15 artması bekleniyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, Brezilyalı yassı mamul üreticilerinin Ocak ayında fiyatlarını, ürüne bağlı olarak değişmek üzere %5-8 artırdığını doğruladı.