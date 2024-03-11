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CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Şubat ayında %21 düştü

Pazartesi, 11 Mart 2024 12:05:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları Şubat ayında aylık %46,2 ve yıllık %21 düşüşle 1,09 milyon adet seviyesinde yer aldı. Elektrikli araç satışları ise aylık %11,6 ve yıllık %42,1 düşüşle 388.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 29 Ağustos’a kadar olan dönemde perakende araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 artışla 3,13 milyon adet oldu.

Araç satışlarının bu yıl düzenli olarak büyümeye devam etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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