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Danieli Çin merkezli Shougang için düşük emisyonlu elektrik ark ocağı kuracak

Çarşamba, 06 Kasım 2024 12:26:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Group, Çinli çelik üreticisi Shougang için otomobillerin yüzey kısmına Zero Bucket teknolojisi kullanarak çelik üretimi yapan yeni bir elektrik ark ocağı kuracak.

Zero Bucket teknolojisi yatay ön ısıtma ve 160 ton kapasiteli sürekli besleme sayesinde karbon emisyonunu en aza indiriyor. Hammadde beslemede esneklik sağlayan ve enerji tüketimi düşük olan teknoloji, daha az gürültü ve çevre kirliliği ile yüksek güvenilirlik ve verimle üretim yapmaya olanak tanıyor.

Hebei eyaletindeki Qian’an tesisinde kurulacak olan yeni elektrik ark ocağının inşaatına 2025 yılının Ekim ayında başlanması ve projenin 2026 yılının Aralık ayında tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Otomotiv 

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