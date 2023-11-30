CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-26 Kasım döneminde %17 yükseldi

Perşembe, 30 Kasım 2023 09:50:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-26 Kasım döneminde aylık %12 düşüş ve yıllık %17 artışla 1,39 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %7 düşüş ve yıllık %33 artışla 563.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 26 Kasım’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %4 artışla 18,66 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 6,52 milyon adet seviyesinde yer aldı.