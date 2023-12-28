CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-24 Aralık döneminde %7 yükseldi

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:37:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-24 Aralık döneminde aylık %20, yıllık %7 artışla 1,5 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %10 ve yıllık %22 artışla 567.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 24 Aralık’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %5 artışla 20,87 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 7,37 milyon adet seviyesinde yer aldı.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin’de perakende araç satışlarının 2024 yılında yıllık %3 artışla 22,2 milyon adede çıkabileceğini ifade etti.