CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-21 Ocak döneminde %46 yükseldi

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:46:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-21 Ocak döneminde aylık %4 düşüş, yıllık %46 artışla 1,23 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %21 düşüş ve yıllık %56 artışla 380.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında geçen yıla kıyasla dört iş günü daha bulunuyor. Ocak ayında binek araç satışlarının 9-16 Şubat tarihleri arasındaki Çin Yeni Yıl tatili nedeniyle güçlü bir seviyede yer alması bekleniyor.