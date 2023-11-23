CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-19 Kasım döneminde %19 yükseldi

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:19:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-19 Kasım döneminde aylık %6 ve yıllık %19 artışla 974 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %2 ve yıllık %37 artışla 402.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 19 Kasım’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %4 artışla 18,24 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 6,36 milyon adet seviyesinde yer aldı.

CPCA, havalar kış aylarında soğumaya devam ettikçe ve sonbahar hasatları toplandıkça kırsal bölgelerdeki araç alımlarının artacağını ifade etti. Çin’de perakende araç satışlarının yıl sonunda hız kazanması bekleniyor.