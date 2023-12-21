CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-17 Aralık döneminde %11 yükseldi

Perşembe, 21 Aralık 2023 14:33:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin perakende binek araç satışları 1-17 Aralık döneminde aylık %11, yıllık %4 artışla 942.000 adet seviyesinde yer aldı.

Elektrikli araç satışları ise aylık %4 ve yıllık %15 artışla 365.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın başından 17 Aralık’a kadar olan dönemde Çin’in perakende araç satışları %5 artışla 20,29 milyon adet seviyesinde kaydedilirken elektrikli araç satışları ise yıllık %34 artışla 7,17 milyon adet seviyesinde yer aldı.