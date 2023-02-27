﻿
Türkçe
 | Giriş 
Geçmiş olsun Türkiye, kalbimiz ve dualarımız afetzedelerle.
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CPCA Çin’de 4 milyondan az araç olan şehirlerde araç alım kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 11:20:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, otomobil alımlarını canlandırmak için 4 milyon adetten daha az araç olan şehirlerde araç alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını önerdi.

Öte yandan, Şanghay yerel yönetimi yeni elektrikli araç alımlarında araç değişim ödeneği vermeye devam edeceğini açıkladı. Buna göre, 30 Haziran’dan önce Şanghay’da kayıtlı ağır hasarlı araçlarını hurdaya çıkaran veya değiştiren tüketiciler, konuyla alakalı gereklilikleri yerine getirip elektrikli araç satın alırsa araç başına 10.000 RMB (1.437$) ödenek alacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-19 Şubat döneminde %16 arttı

23 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de ortalama günlük perakende araç satışları 8-15 Şubat döneminde %52 düştü

22 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Ocak’ta %38 düştü

22 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları 1-12 Şubat döneminde %46 arttı

16 Şub | Çelik Haberler

Çin yeni elektrikli araç satışlarının 2023’te nispeten daha hızlı artacağını öngörüyor

09 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende araç satışları Şubat ayında güçlü bir şekilde artacak

09 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de perakende binek araç satışları Ocak ayında %41 düşecek

08 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin’de toptan yeni elektrikli araç satışları Ocak’ta 410.000 adet olacak

06 Şub | Çelik Haberler

CPCA: Çin otomobil endüstrisinin faaliyet geliri 2022’de %6,8 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı otomobil tüketimini artıracak ve istikrarlı hale getirecek

03 Şub | Çelik Haberler