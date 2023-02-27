CPCA Çin’de 4 milyondan az araç olan şehirlerde araç alım kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi

Pazartesi, 27 Şubat 2023 11:20:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Binek Araç Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, otomobil alımlarını canlandırmak için 4 milyon adetten daha az araç olan şehirlerde araç alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını önerdi.

Öte yandan, Şanghay yerel yönetimi yeni elektrikli araç alımlarında araç değişim ödeneği vermeye devam edeceğini açıkladı. Buna göre, 30 Haziran’dan önce Şanghay’da kayıtlı ağır hasarlı araçlarını hurdaya çıkaran veya değiştiren tüketiciler, konuyla alakalı gereklilikleri yerine getirip elektrikli araç satın alırsa araç başına 10.000 RMB (1.437$) ödenek alacak.