Cokyasar Wire Industries Albania ilk galvanizli tel üretimini gerçekleştirdi

Pazartesi, 18 Ocak 2021 15:38:45 (GMT+3) | İstanbul

Çokyaşar Holding, Arnavutluk’taki bağlı kuruluşu Cokyasar Wire Industries Albania’nın galvanizleme hattını devreye aldığını ve ilk galvanizli tel üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Galvanizleme hattı, yıllık 45.000 mt ticari galvanizli tel, kalın galvanizli tel, çinko ve alüminyumlu galvanizli tel, yumuşak-orta-sert çekme galvanizli tel üretim kapasitesine sahip. Şirket yeni hattında 1-5,50 mm çapında galvanizli tel üretebiliyor. Üretilen galvanizli tel, tel örgü, dikenli teller, güvenlik panelleri, PVC kaplı teller, petek tel örgü, kafesler, kepçe kulpları ve çivi yapımında kullanılıyor.

Çokyaşar Holding, yıllık 200.000 mt’un üzerinde üretim kapasitesine ve altı üretim tesisine sahip. Şirket, başta Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika ve Kuzey Amerika olmak üzere tüm dünyada 65’ten fazla ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.