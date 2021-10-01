CMC Steel California arazisini 300 milyon $’a satacak

Cuma, 01 Ekim 2021 10:03:12 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company (CMC) tarafından yapılan açıklamada, Steel California ve Rebar Etiwanda birimlerinin yer aldığı arazinin satışına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Steel California’nın faaliyetlerine geçtiğimiz yılın Aralık ayında son verilmişti. Bundan böyle, Rebar Etiwanda biriminin müşterilerine, CMC’nin diğer üretim tesislerinden hizmet verilecek.

Satıştan elde edilecek brüt gelirin yaklaşık 300 milyon $ olacağı ve 2023 yılının ikinci yarısında devreye alınması beklenen yeni 2 No’lu Arizona mikro üretim tesisinin maliyetlerinin karşılanması için kullanılacağı öğrenildi.

Satış işleminin, 2022 mali yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.